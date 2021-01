PM encerra pelo menos três festas clandestinas em Uberlândia

Os bailes foram encerrados nos bairros Dom Almir, Shopping Park e Chácaras Panorama (foto: Divulgação/PMMG) Três festas clandestinas foram interrompidas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, entre a noite de sexta (29/01) e a madrugada deste sábado (30/01). Além de seis termos circunstanciados de ocorrência lavrados, houve apreensão de drogas e de equipamentos de som. Três festasforam interrompidas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, entre a noite de sexta (29/01) e a madrugada deste sábado (30/01). Além de seis termos circunstanciados delavrados, houve apreensão dee de equipamentos de



Segundo a PM, as três festas descumpriam protocolos de segurança sanitária contra a COVID-19 ou não tinham autorização para acontecer, além de haver perturbação de sossego. Em todas, dezenas pessoas se aglomeravam.





Na principal ocorrência, no Bairro Shopping Park, foram apreendidos 20 papelotes de cocaína, quatro porções buchas de maconha e 13 frascos de loló. No local ainda houve a apreensão de um pick up de som, dois notebooks e dois veículos de som.





Outro caso que recebeu destaque foi no Bairro Dom Almir, onde, depois de solicitações de moradores, a PM encerrou encontro que acontecia no meio da Avenida Solidariedade, a principal da região.





Já os sobrevoos do helicóptero aconteceram entre os bairros Morada da Colina, Chácaras Panorama, Morada Nova, Canaã e Jardim Holanda. Nessa ação mais um encontro foi dispersado. "Outros eventos foram desestimulados a iniciarem. As ações em solo e no ar contribuíram sobremaneira ao resultados extremamente positivos, diante das ações preventivas e de repressão qualificadas", disse o capitão da PM Elias Alves.