Uberlândia: Homem de 34 anos é encontrado morto em banheiro de rodoviária

Na noite anterior houve uma briga entre moradores de rua próximo ao terminal (foto: Reprodução/Google Street View/Wolney Mamede)

foi encontrado dentro de um dos banheiros do, no Triângulo Mineiro. Ele tinha, o que pode apontar para um homicídio. A identidade dele não foi revelada e a polícia ainda tentar entender o que aconteceu com a vítima.