Idoso é morto por ter chutado cachorro de vizinho em Uberlândia

Vítima foi baleada e morreu dentro de casa (foto: Divulgação/PMMG) Um idoso de 68 anos foi assassinado a tiros em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, porque chutou um cachorro do vizinho. O suspeito, que tem 72 anos, ainda está foragido e era conhecido da vítima há pelo menos 20 anos. a tiros em, no Triângulo Mineiro, porquedo vizinho., ainda está foragido e era conhecido da vítima há pelo menos 20 anos.









Contudo, durante a tarde, José Rodrigues procurou o vizinho novamente e chutou o portão do homem que foi identificado apenas como Divino. Ele, então, atirou com um revólver contra o homem pelo menos quatros vezes.



Ferida, a vítima voltou para casa e morreu ainda no quintal do imóvel. Um tiro ainda acertou portão da casa de José Rodrigues.





Divino fugiu e a Polícia Militar informou que fazia diligências para encontrá-lo, mas suspeitava que o homem iria se entregar posteriormente para fugir do flagrante.





Outros moradores contaram que o crime foi surpreendente, uma vez que José Rodrigues teria problemas com álcool e era comum provocar demais vizinhos, mas nada que justificasse agressões.



Testemunhas também relataram que o atirador era bastante conhecido da vítima e que ninguém imaginava uma reação como a de balear e matar o colega.