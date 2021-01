Homem morre ao capotar caminhão em Uberlândia

O capotamento deixoui a carga de farelo espalhada às margens da pista (foto: Drone/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

O capotamento de um caminhão, com placa de Carneirinho/MG, MQD-4805, provocou a morte do motorista José Otaviano Gonçalves, de 52 anos, no final da tarde desta quarta-feira (20/1). O acidente ocorreu por volta das 17h, no km 15, da MGC-497, no Bairro Jardim Europa, Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



07:06 - 21/01/2021 Menina de 12 anos é suspeita de esfaquear o padrasto para defender a mãe A polícia rodoviária acredita que o motorista, que conduzia o veículo com um carregamento de farelo, perdeu o controle da direção, a três quilômetros do município de Prata, no Triângulo Mineiro. Todo a carga ficou espalhada pelas laterais da estrada. Equipes de Bombeiros chegaram ao local e encontraram o motorista inconsciente, e com quadro de parada cardiorrespiratória, além de uma fratura na perna direita.



José Otaviano foi retirado da cabine para a realização do protocolo de reanimação, mas acabou falecendo no local, com o óbito sendo atestado pelo médico do SAMU. A PM compareceu posteriormente e realizou a guarda do local, responsabilizando-se pela preservação da cena, até que a perícia da Polícia Civil e a equipe funerária da região fossem acionados.