PM prende foragido da Justiça e descobre laboratório de armas em MG

Atendendo a uma solicitação de ajuda feita pela Polícia de São Paulo, policiais do 9º Batalhão de Polícia Independente Especializado da Polícia Militar, no Triângulo Mineiro, prenderam, na manhã desta sexta-feira (22/1), um homem jáe procurado pela Justiça daquele estado. De quebra, descobriram um laboratório dede munições, assim como gado roubado, na zona rural de

As investigações foram feitas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de, que ao conseguir pistas do paradeiro do foragido, solicitou a ajuda da PM mineira.Uma operação foi montada, com a realização de um cerco ao local onde o procurado se encontrava.Nas buscas, os policiais se surpreenderam com a descoberta de cabeças de, de equinos, além de um: um rifle 38, um rifle 22, uma espingarda 32, uma espingarda 36, uma espingarda tipo polveira, espingarda de pressão 5.5, diversos materiais e insumos para a confecção de munição, assim como 92 munições calibre 22, 15 cartuchos calibre 32, 21 cartuchos calibre 36, 12 cartuchos vazios calibre 32, e seis cartuchos vazios calibre 36.