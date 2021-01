Ultrapassagem imprudente resulta na morte de caminhoneiro

A imprudência na estrada causou acidente grave; um homem morreu (foto: Divulgação/CBMMG)

A imprudência de um caminhoneiro, que dirigia a carreta Mercedes Bens vermelha placa CUD 0479, de Itupeva-SP, e tentou fazer uma ultrapassagem numa curva, no quilômetro 470 da Rodovia MGC 120, em Capoeirana (a estrada liga Nova Era a Itabira), acabou por provocar um grave acidente. Ele bateu de frente com outra carreta, uma Scania G 380 de cor vermelha, placa HMV-4896, de Contagem.





O motorista do primeiro veículo morreu preso às ferragens. O outro teve ferimentos leves, tendo sido medicado no Hospital Santa Margarida, em João Monlevade. A rodovia ficou interditada por cerca de quatro horas.





O motorista do caminhão azul contou que, no momento em que avistou a outra carreta vindo na direção contrária, reduziu a velocidade e foi para o acostamento.



Soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local e conseguiram retirar o corpo das ferragens. Ele foi encaminhado para o IML de João Monlevade.