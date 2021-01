Mais de 150 quilos de maconha são apreendidos no Bairro Glória, em BH

Foram apreendidos 155 quilos de maconha em tabletes, seis quilos de cocaína e uma balança de precisão (foto: PCMG/Divulgação)

Uma grande quantidade defoi apreendida na madrugada desta segunda-feira (25/1), no, Região Noroeste de Belo Horizonte. Um homem de 29 anos foi preso em sua casa, tendo em seu poder 155 quilos de maconha em tabletes, seis quilos de cocaína e uma balança de precisão.A operação descobriu também que o esquema de distribuição das drogas era feito usandoSegundo o delegado Windsor Mattos, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), investigações feitas pela Polícia Civil davam conta de que um homem estaria atuando no tráfico de drogas na região.“Assim sendo, empreendeu-se uma fase de campo e prendemos um dos principais integrantes, que guardava em seu imóvel grande quantidade de”, afirma o delegado.A equipe de investigação foi comandada pelo subinspetor Gabriel Bacelette, que contou que as investigações tiveram início há três meses.“Alcançamos a informação de que traficantes que atuam na região estavam utilizando motoristas de aplicativos para fazer a guarda e a distribuição de drogas em maiores volumes”, contou.Localizado o endereço, os policiais conseguiram prender o homem, que disse ser apenas o guardador das drogas. No entanto, ele é um dos suspeitos de fazer as entregas e também de organizá-las.A polícia segue as investigações, buscando prender os demais integrantes da