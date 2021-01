Marinha vai investigar acidente que matou mulher no Lago de Furnas em MG

Empresária paulista morre em acidente no Lago de Furnas (foto: Arquivo Pessoal)

A vítima que morreu em um acidente entre duas lanchas e um jet ski, na tarde de domingo (24/1), no Lago de Furnas, em Fama, no Sul de Minas, estava na garupa de uma moto aquática junto com o marido, que também teve ferimentos e está internado no Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

A empresária Nathália Ganut, de 35 anos, mora em São Paulo e é casada com José Rogério Pinto Júnior, de 34, natural de Fama. Eles estavam juntos em uma moto aquática, quando tudo aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem conduzia o jet ski.

Os militares informaram que o acidente envolveu três embarcações e aconteceu no perímetro urbano em frente a um bar, em Fama.

“Testemunhas contaram que duas lanchas transitavam em sentidos perpendiculares. Atrás de uma dessas lanchas havia um jet ski, uma lancha freou para não atingir a outra. O jet ski vindo atrás da lancha que freou, colidiu com a terceira embarcação. Em ambos os veículos estavam um grupo de amigos”, explica a Polícia Militar.

Helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate (foto: CBMMG/divulgação)

O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Segundo os militares, com o impacto da batida, Nathália morreu no local do acidente. José Rogério teve ferimentos graves na perna direita e foi levado para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

"Ele sofreu muitas fraturas óssea e lesões musculares. Ainda no domingo, ele passou por uma cirurgia que durou cerca de 10 horas. Mas, o paciente está reagindo bem e o quadro dele é estável", afirma assessoria de imprensa do hospital.

A Polícia Civil também esteve no local, mas as causas serão investigadas pela Marinha do Brasil (MB). "A Marinha Brasileira informa que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação", disse nota enviada à imprensa.

O corpo de Nathália foi levado para São Paulo e foi enterrado na manhã desta segunda-feira (25/1), na capital paulista.