Acidente no Lago de Furnas deixa mulher morta e homem ferido em MG

Batida entre lancha e jet ski aconteceu no Lago de Furnas (foto: CBMMG/divulgação)

Uma mulhere um homem teve ferimentosna perna em um acidente entre umae umna tarde deste domingo (24/1), no Lago de, em Fama, no Sul de Minas. O helicópterodo Corpo defoi acionado para o resgate.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente entre uma lancha e um jet ski aconteceu por volta das 13h no Lago de Furnas, no perímetro urbano, em frente a um bar. Com o impacto da batida, a mulher morreu no local e o homem teve ferimentos graves na perna.

“A vítima do sexo feminino veio a óbito no local e a vítima do sexo masculino foi conduzida para o Hospital Alzira Velano com diversas lacerações na perna direita”, explica bombeiros.

O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou a identidade das vítimas. As causas do acidente serão investigadas.