Guilherme Noé, ex-Democrata, é uma das vítimas do acidente aéreo em Palmas

Guilherme Noé, com a camisa do Esporte Clube Democrata. Ele marcou 1 gol no Módulo II do Campeonato Mineiro 2020 (foto: Juninho Nogueira Divulgação)









Noé marcou um gol no Módulo II 2020, no jogo entre Athletic x Democrata, em São João del Rey, em 24/10/2020. Ele balançou as redes do goleiro Jefferson, do Athletic, aos 48 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti.





Jogador discreto no grupo de atletas do Democrata, era do tipo que não dava trabalho. “Meu contato com ele era no vestiário. Ele pegava o material de treino ou jogo, devolvia, sempre de forma educada e tranquila”, disse o mordomo do Democrata, Laureano Alves da Silva, o Ló.





Os torcedores tiveram pouco contato com Noé por causa da Pandemia do Novo Coronavírus, que afastou a torcida do estádio. Mas a curta passagem do atleta pela Pantera ficou marcada pelo gol que fez em São João del Rey e isso ficou na lembrança de muitos, que compartilharam as notícias sobre o acidente nas redes sociais.





A morte de Marcus Molinari, outro atleta que estava no avião que caiu em Tocantins, também deixou a torcida democratense triste. Embora Molinari não tenha atuado pelo Democrata, seu pai, o artilheiro Marinho, jogou no Democrata por três temporadas alternadas, sendo a última em 2013, marcou muitos gols e é ídolo dos torcedores em Governador Valadares.





O domingo (24/1) foi um dia triste para a torcida e funcionários do, de Governador Valadares. O volante28 anos de idade, uma das vítimas do acidente aéreo, sem sobreviventes, em Tocantins, vestiu a camisa alvinegra da Pantera no campeonato Mineiro do Módulo II 2020.