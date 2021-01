Polícia Federal apura 409 crimes na operação Cai-Cai 3, no Leste de Minas

Os crimes foram investigados pelos policiais da Delegacia da Polícia Federal de Governador Valadares (foto: Tim Filho/Esp. para o EM)









Um mandado judicial foi cumprido em Virginópolis, no Vale do Rio Doce, e dois em Tarumirim, no Leste mineiro. Na ação em Virginópolis, uma pessoa foi presa preventivamente. Em Tarumirim, o mandado era para cumprimento de monitoração eletrônica em uma advogada, cumulada com suspensão do exercício de advocacia e proibição de contato com investigados, vítimas e testemunhas (em Tarumirim), além de ter de usar a tornozeleira.





O homem que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal de Governador Valadares já havia sido preso em dezembro de 2020. Foi solto e não estava cumprindo as medidas cautelares impostas pela Justiça para a sua liberdade. Por isso, foi mandado de volta à prisão.

A Delegacia dadeconcluiu, na sexta-feira (22/1), as investigações iniciadas na, com o indiciamento de 26 pessoas que integravam quatro associações criminosas diferentes.