Mais 87 mil doses da CoronaVac chegam a Minas nesta segunda

Minas já havia recebido 577 mil doses da CoronaVac, todas devidamente distribuídas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) Minas Gerais receberá, na tarde desta segunda-feira (25/01), mais 87.600 doses da CoronaVac, vacina contra a COVID-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. A chegada do material em solo mineiro está prevista para as 15h20, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. receberá, na tarde desta segunda-feira (25/01), maisda, vacina contra aproduzida peloem parceria com a farmacêutica chinesa. A chegada do material em solo mineiro está prevista para as 15h20, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A nova remessa de doses seguirá o protocolo de distribuição adotado por Minas Gerais. Elas serão transferidas para a Central Estadual de Rede de Frio, de onde é feita a distribuição para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS). A distribuição tem à disposição transporte terrestre e aéreo, quando necessário.

"A distribuição dos imunizantes para as 28 Unidades Regionais de Saúde do estado ocorrerá tão logo as equipes da SES finalizem a avaliação das necessidades de cada município de forma a atendê-los da maneira mais eficiente possível", divulgou o governo de Minas.





O mesmo processo acontece com as 190,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Minas recebeu essas doses nesse domingo (24/01) e dará sequência à distribuição nos próximos dias.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais, divulgados nesta segunda-feira, 693.550 pessoas foram infectadas pelo coronavírus em solo mineiro. Dessas, 14.305 morreram, 614.232 se recuperaram e 14.305 estão em acompanhamento.