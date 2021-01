Prefeitura de Juiz de Fora anuncia saída do programa Minas Consciente

Juiz de Fora vai definir novos protocolos em reunião na tarde desta segunda-feira (foto: foto reprodução) Juiz de Fora, na Zona da Mata, Margarida Salomão (PT) anunciou a saída do município do programa estadual Minas Consciente, a partir de amanhã. O anúncio ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (25), em coletiva de imprensa extraordinária na Prefeitura. Um novo decreto com novas regras para



A prefeita de, na Zona da Mata, Margarida Salomão (PT) anunciou ado município do programa estadual, a partir de amanhã. O anúncio ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (25), em coletiva de imprensa extraordinária na Prefeitura. Um novo decreto com novas regras para atividades comerciais e de prestação de serviços será publicado ainda hoje, após reunião do Fórum em Defesa da Vida.

Juiz de Fora está na Onda Vermelha desde o último dia 16, quando o comércio fechou as portas. O Minas Consciente é dividido em três fases; a Onda Verde, que permite a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio; a Onda Amarela, para serviços não essenciais; e a Onda Vermelha, a mais restritiva, quando somente os serviços considerados essenciais são permitidos.





Ainda hoje, às 15h30, representantes de vários setores e instituições vão se reunir, por meio do Fórum em Defesa da Vida, para estabelecer protocolos para funcionamento das atividades, previstos para serem aplicados a partir desta terça-feira (26), após publicação de novo decreto.





Margarida salientou ainda que, a prioridade do governo é a defesa da vida, tanto no combate à pandemia quanto o trabalho e a renda. E que a decisão é resultado de manifestações de vários setores da sociedade. “Precisamos envolver a sociedade nesse processo, porque se as pessoas não se engajam, não adianta ter normas que não são cumpridas. Isso é fundamental, que essas normas tenham engajamento da própria sociedade, para que de fato tenhamos a melhor gestão possível”, justifica a prefeita.





Nesta segunda, a cidade acumula 664 mortes em decorrência da COVID-19 e o total de casos confirmados é de 16.335. A taxa de ocupação de UTI-SUS é de 79,13%.