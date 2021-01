Técnica de enfermagem recebe a 1ª dose da CoronaVac em Juiz de Fora

Juiz de Fora começa a vacinar 15 mil pessoas do grupo prioritário, nesta 1ª fase (foto: Marcos Alfredo ) a primeira pessoa a ser vacinada contra a COVID-19, em Juiz de Fora, nesta quarta-feira (20/01). Outras três profissionais de saúde também foram imunizadas contra o novo coronavírus. O ato simbólico – que dá início à vacinação na cidade – ocorreu no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A técnica de enfermagem Denise Maria Rocha de Freitas, de 43 anos, foi, nesta quarta-feira (20/01). Outras três profissionais de saúde também foram imunizadas contra o novo coronavírus. O ato simbólico – que dá início à vacinação na cidade – ocorreu no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).





a cidade iniciou a vacinação de 15 mil pessoas, nesta primeira fase. Por enquanto, somente idosos em instituições de longa permanência e profissionais de saúde serão vacinados, pois pertencem ao grupo prioritário. Um dia após a chegada de 33.800 doses da vacina CoronaVac nesta primeira fase. Por enquanto, somente idosos em instituições de longa permanência e profissionais de saúde serão vacinados, pois pertencem ao grupo prioritário.





13:56 - 20/01/2021 'Luz no fim do túnel': profissionais relatam experiência de serem vacinadas Na solenidade de ato simbólico, quatro mulheres, profissionais de saúde, receberam o imunizante. A primeira foi Denise Maria Rocha de Freitas, 43 anos, técnica de enfermagem há 12 anos. Para ela, o momento é de felicidade. “Eu me sinto privilegiada, a gente vê o que essa doença causou, agora é a esperança. É uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz, é uma luz no fim do túnel”, comemora. A primeira foi Denise Maria Rocha de Freitas, 43 anos, técnica de enfermagem há 12 anos. Para ela, o momento é de felicidade. “Eu me sinto privilegiada, a gente vê o que essa doença causou, agora é a esperança. É uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz, é uma luz no fim do túnel”, comemora.

Técnica de enfermagem recebe a 1ª dose da CoronaVac em Juiz de Fora



Em seguida, foi a vez de Georgia Andreia de Carvalho Castro, 49 anos. Ela é enfermeira há 20 anos e trabalha no Hospital Universitário, na linha de frente de atendimento a pacientes com Covid-19. “A ansiedade que a gente estava, para este momento, era grande. Eu acho que garantir a cidadania de dar acesso à vacina para todos, é um marco histórico. Fico muito feliz de fazer parte desse momento”, agradece.



A terceira a ser vacinada foi a enfermeira Amanda Assunção, 34 anos. “Foi extremamente gratificante. Um misto de muitas emoções, de esperança renovada, um reconhecimento para nós trabalhadores da saúde. É indescritível a emoção”.





A quarta e última da vez, foi Eva Sueli Faustino Maria, 53 anos, técnica de enfermagem com 30 anos de experiência. Para ela, ser escolhida para receber a vacina é uma forma de reconhecimento de quem trabalha na área da saúde. “O meu marido pegou COVID e o medo é maior quando chega em nossa casa, a gente toma um susto. Mas hoje estou muito feliz, está sendo um alívio. Agora a gente tem que correr, a vacina vai ser nossa aliada para combater esse vírus. Estou aliviada”, finaliza.

Denise Maria Rocha de Freitas, Amanda Assunção, Georgia Andreia de Carvalho Castro e Eva Sueli Faustino Maria (foto: Marcos Alfredo )





O evento contou com a presença do Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral; da prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão (PT); do presidente da Câmara Municipal Juraci Scheffer (PT); do reitor UFJF Marcus David; e da secretária municipal de Saúde Ana Pimentel.





Em sua fala, Carlos Eduardo Amaral afirmou que foi um sucesso a entrega das vacinas no interior. “A gente está rodando o Estado para participar desse início da vacinação. É muito importante estar presente, pra nós é um momento especial a chegada da vacina. Agora teremos a condição de começar a caminhar, um norte mais definido”, comenta o secretário de estado de Saúde.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ana Pimentel, a escolha do HU foi simbólica. “Aqui nós temos o encontro da ciência que permite ter uma vacina em um tempo tão curto. Veja, a UFJF que é uma parceira incansável no enfrentamento à pandemia na cidade, porque várias iniciativas que aplicamos são frutos da universidade, e temos o SUS. Essas instituições têm o HU como ponto de encontro”, explica.





Nesta quarta-feira (20), a equipe de vacinadores será vacinada, e amanhã, é a vez dos idosos em instituições de longa permanência. Já na sexta-feira (22), é a vez dos profissionais de saúde que trabalham em hospitais.





Juiz de Fora está na Onda Vermelha do programa estadual Minas Consciente. A cidade acumula 631 mortes em decorrência da COVID-19 e os casos confirmados somam 15.894. A taxa de ocupação de UTI-SUS está em 79,61%.