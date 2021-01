COVID-19: Juiz de Fora divulga plano de vacinação da primeira fase

Idosos e profissionais de saúde são os primeiros na fila da vacinação em Juiz de Fora (foto: Reprodução) Juiz de Fora apresentou o plano de imunização contra a COVID-19 em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (18). A expectativa é que a cidade receba 15 mil doses de imunizantes, nesta primeira fase, que serão aplicadas em idosos e trabalhadores da saúde. A prefeitura deapresentou o plano de imunização contra aem coletiva de imprensa nesta segunda-feira (18). A expectativa é que a cidade receba 15 milde imunizantes, nesta primeira fase, que serão aplicadas em idosos e trabalhadores da saúde.





Juiz de Fora tem 24 instituições de longa permanência de idosos. No total, são 695 pessoas da terceira idade e 786 profissionais envolvidos. Já na área da saúde, no geral, a cidade tem 17 mil trabalhadores. A 1ª e 2 ª doses devem ser aplicadas no intervalo de 15 dias.





Após vacinar o primeiro grupo prioritário, a vacinação é para idosos entre 60 e 74 anos; e na terceira, pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão sistêmica grave e doença renal, entre outras.





O público prioritário estimado, em todos esses grupos no município, é de 135.223 pessoas.





Juiz de Fora vai seguir os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. “Nesta primeira fase, nós vamos até as instituições para aplicar a vacina no grupo prioritário. É importante dizer que, daqui a pouco, vamos receber mais doses numa dinâmica mais constante. Assim, quando recebermos mais parcelas de doses, a gente vai abrir as 54 Unidades Básicas de Saúde (UBS), além do departamento de saúde do idoso e um drive-thru que será montado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)”, explica a secretária de Saúde.

Conforme o painel gerencial da Prefeitura, Juiz de Fora acumula 628 mortes e 15.692 casos confirmados de COVID-19. A taxa de ocupação de UTI-SUS está em 78,16%.