'Luz no fim do túnel': profissionais relatam experiência de serem vacinadas

Fisioterapeuta Franciely da Silva recebe vacina contra COVID-19, aplicada pela enfermeira Elisângela Rodrigues (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Hospital da Baleia recebeu as doses de vacina contra COVID-19 na manhã desta quarta-feira (20/01) e fará a imunização de 1114 colaboradores até a próxima segunda (25). Para dar início ao processo, alguns funcionários da linha de frente foram vacinados logo que as doses chegaram. recebeu as doses de vacina contra COVID-19 na manhã desta quarta-feira (20/01) e fará a imunização de 1114 colaboradores até a próxima segunda (25). Para dar início ao processo, alguns funcionários da linha de frente foram vacinados logo que aschegaram.

Grace diz que costuma ser alegre sempre, mas destaca o motivo da animação em um CTI: “A nossa equipe sempre trabalha com a esperança de dias melhores, mesmo antes da COVID-19”.

E continua: “Aqui [CTI] já é um local de tristeza, se a equipe também ficar triste, não dá certo”.



A técnica conta que todos os dias são difíceis na ala e os desafios constantes fizeram com que ela criasse expectativa de vida longa ao ser vacinada.

A técnica em enfermagem Grace Kelly foi a primeira a ser vacinada no hospital (foto: Hospital da Baleia/Divulgação)



Outra vacinada pela manhã foi a fisioterapeuta respiratória Franciely Helena da Silva. Ela relatou ansiedade pela vacina e acredita que a pandemia mostrou a importância e valorização da fisioterapia respiratória, que, para ela, não era tão reconhecida.

A atuação da equipe foi imprescindível no tratamento de pacientes internados com COVID-19, conta a fisioterapeuta, ressaltando como foi difícil lidar com tantas informações novas: “Foi tudo muito novo, já estávamos acostumados com pacientes críticos, mas os de COVID-19 trouxeram uma sensação de mais medo”.

“O que mais me marcou foi não poder visitar minha família no interior e de certa forma os pacientes acabam se tornando nossa família, por demandar uma internação mais longa”, disse Franciely.



Para ela, o início da vacinação significa o primeiro passo de tudo: “Vivemos momentos aterrorizantes. A vacina vem como um ponto de esperança, uma luz no fim do túnel”.



Emoção à flor da pele

Com as 1114 doses recebidas, o Hospital da Baleia dará continuidade às aplicações ao longo desta quarta e uma das profissionais que está na fila é Elisângela Patrícia Rodrigues, enfermeira supervisora da instituição.

Hospital da Baleia, em BH, inicia vacinação de profissionais da saúdehttps://t.co/EFGF7pddvY pic.twitter.com/9fYmJKCMwU %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 20, 2021



Ela, que fez as primeiras aplicações nos profissionais, disse que não está ansiosa para chegar a sua vez, mas criou muita expectativa pela aprovação da vacina. Emocionada, afirma: “É uma honra fazer parte disso. Estou feliz, com um misto de bons sentimentos”.

Outra enfermeira recebeu uma das cinco primeiras doses do hospital. Isabela Vilela trabalha no CTI COVID e relatou que ainda está processando a situação, pois não imaginava que fosse ser imunizada neste mês: “Acho que foi tudo muito rápido. Fui pega até de surpresa, ainda estou processando tudo isso!”.

Isabela Vilela é enfermeira e está há oito meses sem encontrar a família por causa da pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vitória. A gente queria que acontecesse, mas parecia algo mais distante”, completou a enfermeira que está há oito meses sem contato com sua família. “Estou emocionada, apesar de não saber como vai ser daqui pra frente, é uma sensação de. A gente queria que acontecesse, mas parecia algo mais distante”, completou a enfermeira que está há oito mesessem contato com sua família.

Assim como Isabela, Grace, Franciely e Elisângela desejam descansar após quase um ano de tanto trabalho. Encontrar a família e abraçá-los está na lista de todas elas.



Tirar férias, andar sem medo e sentir o carinho de pessoas queridas são outras vontades manifestadas por elas.

Para os que aguardam na fila de vacinação, a mensagem foi unânime entre as quatro. “Não tenham medo, se vacinem”. Sem tratamentos com eficácia comprovada, muitos perderam a vida na luta contra a COVID-19, mas a esperança de salvar vidas está, agora, na tão esperada imunização.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina