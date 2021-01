Vacinação contra COVID-19 em Patos de Minas começou com 4,5 mil doses

Técnicas de enfermagem (ao centro) receberam as primeiras vacinas (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) técnicas de enfermagem que trabalham na linha de frente do combate à COVID-19 foram as primeiras a receber as doses iniciais da vacina contra o novo coronavírus em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A imunização começou ainda nesta terça-feira (19/01). Duasque trabalham nado combate àforam asa receber as doses iniciais dacontra o novoem, no Alto Paranaíba. A imunização começou ainda nesta terça-feira (19/01).





Na sede do Centro de Reabilitação Totó Veloso, no Jardim Peluzzo, as profissionais Irlene Fagundes e Silva e Mônica Maria Ferreira foram vacinadas no ato de abertura da campanha em Patos. Irlene tem 29 anos de profissão no município e hoje trabalha na Unidade de Saúde da Família Várzea.





Já Mônica atende na Unidade de Pronto Atendimento da cidade e neste ano completa 25 anos no trabalho municipal. "Não dói!", salientou ela após ser a segunda a receber a vacina na cidade.





Patos de Minas terá à disposição, inicialmente, 4.570 unidades da vacina e o plano é imunizar profissionais da linha de frente do enfrentamento à COVID-19 e idosos institucionalizados. Esse público soma cerca de 3,5 mil pessoas, conforme estimativa levantada pela Vigilância Epidemiológica.



Ainda que não divulgue a quantidade, a Prefeitura tem expectativa de receber mais doses da vacina nas próximas semanas, podendo, assim, atender outra parte dos demais grupos prioritários recomendados pelo Governo Federal.





Na sequência de imunização, demais trabalhadores ativos da saúde e pessoas maiores de 60 anos serão priorizadas. Para esse segundo momento, a população-alvo deverá cadastrar-se por meio de uma página eletrônica a ser divulgada até o dia 25 de janeiro.





O município tem hoje 4.865 casos de COVID-19 confirmados, sendo 103 mortos em decorrência da doença. Sete pessoas seguem internadas como casos graves de contágio do novo coronavírus, totalizando 64,5% dos leitos gerais em uso, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura no na tarde desta terça (19/1).