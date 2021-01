COVID-19: Varginha aplica 1º lote da vacina em idosos e equipes da saúde

Equipe itinerante da prefeitura vai vacinar grupo prioritário (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, deve finalizar o processo de vacinação contra a COVID-19 nesta quarta-feira (20/1). A cidade recebeu 1.675 da CoronaVac que será aplicada em profissionais da saúde e idosos do Lar São Vicente de Paulo.

De acordo com a prefeitura, nesse primeiro momento, não haverá vacinação nos postos de saúde conforme o plano montado pela administração municipal. Ao todo, Varginha recebeu 7.120 doses da CoronaVac para serem destruídas para a regional.

“Inicialmente, as 1675 doses seriam para a primeira e para a segunda vacinação, mas a Secretaria Municipal de Saúde acaba de informar que serão 1.675 aplicações nessa primeira etapa, ou seja, a revacinação será com a vacina que chegará posteriormente ao município”, diz assessoria de imprensa.

O secretário de saúde, Luiz Carlos Coelho, explicou que nem todos os profissionais de saúde serão vacinados. “Nesse primeiro momento, temos exclusivamente, o grupo prioritário para o 1º lote, que são os idosos asilados e profissionais de saúde que atuam na linha de frente", descreveu.

"Infelizmente, pela quantidade de idosos, não são todos os profissionais de saúde que vão receber a vacina. O grupo que atua em unidades de atendimento exclusivo à COVID-19. Como CTI COVID-19, enfermaria COVID-19, unidade de gripe, a porta de entrada de sintomáticos na UPA. Esse grupo tem prioridade, porque além de serem profissionais de saúde, estão na linha de frente, em ambientes com alta carga viral”, acrescentou o secretário.

Na parte da manhã desta quarta-feira (20/1), a equipe itinerante da Secretaria Municipal de Saúde está vacinando os profissionais de plantão no Hospital de Campanha, como enfermeiros, médicos e integrantes da limpeza, que convivem com alta carga viral. Em seguida, os idosos asilados, que moram no Lar São Vicente de Paulo, vão receber a primeira dose da CoronaVac.

“Seguimos o Plano Nacional de Imunização e não é hora de relaxar com os cuidados básicos – o uso correto da máscara, a higienização frequente das mãos, isolamento social e sempre manter o distanciamento de 1,5m das outras pessoas”, completa Luiz Carlos.

Primeiro vacinado

Idoso de 111 anos recebeu a primeira dose da Coronavac em Varginha (foto: Ascom/divulgação)

O primeiro a ser imunizado contra a COVID-19 , em Varginha, foi o idoso mais velho da cidade. José Ferreira, conhecido como Mudinho, tem 111 anos e mora no Lar São Vicente de Paula. Ele recebeu a dose no asilo no fim da tarde dessa terça-feira (19/1). O ato foi uma forma simbólica de começar a vacinação na cidade.