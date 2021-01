Técnica em enfermagem de Alfenas recebeu a primeira dose do Sul de Minas

Técnica em enfermagem foi a primeira do Sul de Minas a receber a vacina (foto: Ascom/divulgação)

Uma técnica emdefoi a primeira pessoa a ser imunizada noAdriana de Souza recebeu a dose dana Santa Casa da cidade. Além dela, outras duas pessoas também foramna tarde desta terça-feira (19/1).

Adriana Aparecida de Souza, de 46 anos, trabalha na linha de frente em combate àdesde o início da pandemia na Santa Casa de Alfenas. Regada de muita emoção, a técnica de enfermagem recebeu a primeira dose da CoronaVac. Após ser imunizada, ela agradeceu em gesto de carinho.

“É para nós o começo do fim. Um dia importante para nós. O início da vacinação na nossa cidade”, disse o prefeito Luiz Antônio da Silva.

Adriana recebeu um cartão com os dados da vacina (foto: Ascom/divulgação)

A técnica em enfermagem recebeu um cartão com os principais dados pessoais, a dose e o lote da vacina. Além disso, segundo o prefeito, a vacina foi registrada no aplicativo do Ministério da Saúde.

“Nós temos o controle através desse cartão. O nosso pessoal desenvolveu um cartão inteligente. Do tamanho da carteira de habilitação”, completa.

Virgínia, que trabalha fazendo a higienização do hospital, também recebeu a dose

Além da Adriana, o médico João Víctor Neves Lopes, de 27 anos, o fisioterapeuta Juliano Rodrigo Moraes, de 41, e Virgínia de Fátima Moraes, de 49, que trabalha na área de limpeza do hospital, receberam doses da CoronaVac nesta terça-feira (19/1).

“São poucas vacinas, são 766 vacinas, que serão aplicadas, obrigatoriamente, pelo protocolo do Ministério da Saúde aos profissionais que estão na linha da frente. Essas pessoas não temeram a vida para salvar as pessoas e correram risco. Doaram seu tempo para defender a vida”, afirma.

Alfenas soma 3.242 casos de COVID-19, sendo 73 mortes confirmadas pela doença. A cidade recebeu 6 mil doses da vacina para distribuir para os municípios da região. “Não temos vacinas para todos, mas esperamos ter em breve. Já recebemos a notícia que a China se comprometeu a enviar mais matéria prima ao Instituto Butantan para mais 5,6 milhões de doses”, ressalta.