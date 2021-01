Mariana e Ouro Preto escolheram mulheres para simbolizar ato da vacina

A técnica de enfermagem da Santa Casa de Ouro Preto, Lilian Silva Alves foi a primeira a tomar a vacina contra a COVID-19 (foto: Anne Souz) A vacina é a esperança de um novo início. Tenho muitas expectavas das coisas melhorarem da gente poder voltar a abraçar todo mundo”. Estas foram as primeiras palavras da técnica de enfermagem Lilian Silva Alves após receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais. . Tenho muitas expectavas das coisas melhorarem da gente poder voltar a abraçar todo mundo”. Estas foram as primeiras palavras da técnica de enfermagem Lilian Silva Alves após receber, Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o secretário de saúde Tuiam Cerqueira, na primeira fase da vacinação, Ouro Preto vai receber do Ministério da Saúde 1.412 doses da vacina e vai vacinar primeiro os profissionais da saúde da linha de frente.

Segundo o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Preto, Leandro Leonardo de Assis, a terça-feira foi marcada pela realização de um sonho, mas os cuidados de prevenção ainda são fundamentais para combater a transmissão do vírus.

“Estamos acordando de um pesadelo, mas não é o momento de relaxamento e sim das pessoas se resguardarem para quando chegar a hora de serem vacinadas, elas estarem bem para receber a dose”, disse.

Durante os 10 meses da pandemia, 600 pessoas passaram pela Santa Casa com suspeita de COVID-19. Dessas pessoas, 123 pessoas deram positivo para doença e foram tratados pela equipe do hospital e 62 morreram.





Idosa que venceu COVID-19 é a primeira a ser vacinada em Mariana





Dona Efigência dos Santos, de 95 anos é a primeira a ser imunizada em Mariana (foto: Divulgação/ Lar Santa Maria) sorriso no rosto de alegria e gratidão de dona Dona Efigência dos Santos, de 95 anos, após tomar a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Mariana, aponta uma nova fase na cidade na guerra contra o vírus. de alegria e gratidão de dona Dona Efigência dos Santos, de 95 anos, após tomar aaponta uma nova fase na cidade na guerra contra o vírus.

De acordo com a assistente social e gerontologista do lar Santa Maria, Teresa Cristina, a escolha pela idosa para ser o símbolo de Mariana foi devido à resistência dela por já contraído o coronavírus, em maio de 2020, e ter conseguido sair ilesa.

“Mariana sempre foi lugar de pessoas fortes, assim como a Dona Efigênia. Na ocasião, ela e outros cinco idosos foram testados positivo e ela foi a que se recuperou mais rápido. Os sintomas foram leves e nem tosse ela teve. Nada mais simbólico do que escolher ela.”, disse.



Ainda segundo a assistente social, dos 55 idosos da instituição, 14 deles tiveram COVID-19 durante o período de 10 meses.

No ato simbólico que ocorreu na área externa da instituição estiveram presentes, o prefeito interino de Mariana, Juliano Duarte, o Secretário de Saúde, Danilo Brito.

De acordo com o secretário de saúde de Mariana, nesta primeira etapa de vacinação, a cidade recebeu 483 doses do imunizante que será distribuído em 100 doses para o lar Santa Maria; 190 doses para o Pronto atendimento Policlínica Municipal de Mariana; para a atenção primária serão 100 doses e no Hospital Monsenhor Horta, porta de entrada de tratamento da COVID-19, serão 93 doses.