COVID-19: na chegada da vacina, Varginha registra 4 mortes e 120 casos

Varginha recebe 1ºlote de vacinas contra a COVID-19 (foto: Ascom/divulgação)

Durante a chegada da vacina contra à COVID-19 em Varginha, no Sul de Minas, a prefeitura divulgou. A regional recebeu mais de 17 mil doses pelo aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky.

De acordo com o boletim municipal,As vítimas são três mulheres, de 51, 80 e 82 anos, além de um homem de 66 anos. Todos apresentavam comorbidades. Os dados também trouxeram outro óbito em investigação.

Além das mortes, a cidade somou mais 120 casos da doença nesta terça-feira (19/01). Ao todo são 3.774 pessoas infectadas e 61 mortes confirmadas. Sendo 41 pacientes internados com o novo coronavírus na enfermaria e outros 14 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Vacina

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que Varginha recebeu 17.120 doses, que chegaram pelo aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky. O prefeito Vérdi Lúcio Melo recepcionou o desembarque das vacinas, que vão ser distribuídas para as cidades da regional.

A prefeitura já montou o plano e está preparada para dar início ao processo de imunização na cidade. O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, explicou que o primeiro lote das vacinas vai para os profissionais de saúde, pessoas com 75 anos ou mais e idosos institucionalizados.

Os locais de vacinação já estão definidos e José Ferreira, que completou 111 anos, na semana passada, deve ser o primeiro idoso a ser imunizado. Mudinho, como é conhecido, mora no Lar São Vicente de Paulo e foi indicado pelo secretário de saúde.

Sul de Minas

As vacinas CoronaVac chegaram nas Superintendências Regionais de Saúde do Sul de Minas na tarde desta terça-feira (19/01). As cidades de Alfenas, Varginha, Passos e Pouso Alegre receberam a remessa de 50.680 doses.

Passos foi a primeira a receber 9.480 doses pelo Aeroporto Municipal José Figueiredo. O prefeito de Passos, Diego Oliveira e a Polícia Militar ajudaram no trabalho. As vacinas vão distribuídas para 27 cidades da região.

Pouso Alegre recebeu 18.080 doses e Alfenas, 6 mil vacinas. A entrega foi feita pelos aeroportos das cidades.