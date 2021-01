COVID-19: PBH recebe vacinas e prepara inicio da imunização

Representantes do hospitais acompanham a chegada das doses da vacina na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

Os hospitais que receberão as vacinas não foram divulgados até esta publicação (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

de(PBH) recebeu parte dascontra ano início da tarde desta terça-feira (19/01). A administração municipal informou que faz a contabilização das doses para que, posteriormente, elas possam ser enviadas aose dar início à imunização. A vacinação pode começar ainda hoje.As vacinas estão na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. A PBH estima receber, do governo de Minas Gerais, cerca de 60 mil doses da CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Bytantan e o laboratório chinês Sinovac.A vacinação vai começar em Belo Horizonte com osdeque atuam em UTIs, nas enfermarias COVID e nos atendimentos de urgência da rede pública e privada. Esse é o público que deve ser contemplado com a primeira remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde.Os hospitais que receberão as vacinas não foram divulgados até esta publicação.Nessa segunda-feira (18/01), a PBH informou que o Plano de Vacinação de Belo Horizonte começará a ser executado 24 horas depois do recebimento das vacinas. A primeira fase da vacinação será feita por equipes volantes em UPAs e SAMU e por vacinadores dos hospitais nas unidades.Belo Horizonte já conta com insumos em estoque para uso na campanha. Além de seringas, há material para armazenamento das vacinas e veículos para o transporte das equipes volantes e dos imunizantes.- Profissionais que atuam no CTI Covid (Hospitais)- Profissionais que atuam no CTI Geral (Hospitais)- Profissionais do Pronto Atendimento dos Hospitais- Profissionais das 9 UPAs e SAMU - Profissionais que atuam na Enfermaria Covid