Prefeitura de BH não fará ato simbólico para iniciar vacinação

Seis milhões de doses da CoronaVac vão sustentar início da imunização contra a COVID-19 no Brasil (foto: Nelson Almeida/AFP)

A Prefeitura denão vai promoverdepara marcar o início da imunização contra ana cidade. A ideia é começar a aplicar as injeções tão logo seja possível.apurou que o prefeito Alexandre(PSD) não deseja fazer cerimônia com a vacinação de representante de um dos grupos prioritários. À reportagem, a assessoria de comunicação do Executivo municipal confirmou que nenhuma evento do tipo será feita.Em São Paulo, onde está baseado o Instituto Butantan, responsável pelo repasse das vacinas, o governador João Doria (PSDB), promoveu evento para marcar o início da vacinação. A primeira a ser imunizada foi Mônica Calazans, negra, com comorbidades e enfermeira da rede pública local Na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (DEM) falou em imunizar os primeiros cariocas sob os pés do Cristo Redentor.As mais de 560 mil doses destinadas a Minas Gerais foram destacadas ao estado na manhã desta segunda-feira (18/01) , pelo Ministério da Saúde, em São Paulo. O governador Romeu Zema (Novo) garantiu que, ainda hoje, profissionais de saúde mineiros serão vacinados.Mais cedo, a Rádio Itatiaia antecipou que o governo Zema tem a intenção de promover a vacinação do primeiro trabalhador da área de saúde no Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro. A casa de saúde é ligada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).A reportagem contatou a equipe do Palácio Tiradentes para saber o planejamento, mas ainda não há confirmação sobre horário e local do evento.

O público-alvo da primeira etapa de vacinação, vale lembrar, contempla profissionais de saúde, indígenas, comunidades ribeirinhas, idosos acima de 75 anos e maiores de 60 que residem em asilos.´

Vacinação em BH

A capital mineira aguarda a chegada das doses destinadas a Minas Gerais, pois o estado será responsável por dividir a quantia entre os municípios. A estimativa da Prefeitura de BH é começar a imunização cerca de 24 horas após a chegada das injeções As doses emergenciais serão encaminhadas em lotes. Para receber novas vacinas, as localidades precisarão prestar contas sobre como os imunizantes anteriores foram gastos. A Prefeitura de Belo Horizonte treinou servidores para relatar os trabalhos e comprovar que as injeções foram ministradas, efetivamente, em cidadãos que compõem os grupos prioritários.A equipe de Kalil crê que a prestação de contas pode ser um diferencial de Belo Horizonte. Dar agilidade ao processo deve ajudar a cidade a conseguir mais doses, diminuindo intervalos entre as remessas