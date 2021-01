Zema: 'Ainda hoje, haverá profissionais de saúde vacinados em MG'

Informada em entrevista à rádio CBN, a previsão otimista é do governador(Novo). Segundo o chefe do executivo estadual, as 561.120 ampolas da CoronaVac reservadas pelo Ministério da Saúde a Minas Gerais chegarão a todos os municípios mineiros até a noite de terça-feira (19/1). A previsão é de que a remessa desembarque em Belo Horizonte por volta das 16h.

Zema foi a Guarulhos (SP) esta manhã participar do ato simbólico de entrega dos imunizantes comandado pelo ministro da Saúde, General Eduardo Pazzuelo. O produto foi desenvolvido peloem parceria com o laboratório chinês SinoVac. O Butantan recebeu 6 milhões de doses da China. São Paulo ficou com 1.349.200. As demais unidades - 4.636.936 - foram divididas proporcionamente entre os 26 estados e o Distrito Federal.