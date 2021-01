Primeiro mineiro imunizado receberá vacina ainda nesta segunda, em Confins

CoronaVac foi o primeiro imunizante a obter aval emergencial da Anvisa (foto: Governo de SP/Divulgação)

O lote inicial da CoronaVac destinado a Minas Gerais chegará ao estado às 18h50 de hoje. Vinda de avião, a carga vai pousar no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ato simbólico que marca a vacinação do primeiro mineiro contemplado com a injeção vai ocorrer às 19h30, também nas dependências do terminal. O escolhido foi um profissional de saúde, ainda sem identidade revelada.Inicialmente, o governo do estado planejava dar o “pontapé” na vacinação em solenidade no Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro. Alterações nos planos iniciais, contudo, fizeram o tempo diminuir. A alternativa foi programar a solenidade para Confins.O profissional a ser vacinado já no aeroporto dá expediente na rede gerida pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Mais de 560 mil doses foram destinadas a Minas Gerais. O repasse aos municípios ficará a cargo da saúde estadual.