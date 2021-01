BH projeta ter 60 mil doses da CoronaVac; 'linha de frente' é prioridade

Prefeitura mantém ideia de começar imunização 24 horas após chegada das doses. (foto: Carol Morena/CCS Medicina/UFMG)

estima receber, do governo de Minas Gerais, cerca de 60 mil doses da CoronaVac, imunizante desenvolvido contra a. O público-alvo da fase inicial, portanto, tem 30 mil cidadãos — visto que a ideia é garantir doses para a segunda aplicação.





O Executivo municipal vai iniciar a vacinação pelos profissionais que atuam nas UTIs dos hospitais da cidade. As informações foram dadas nesta segunda-feira (18/01), por Taciana Malheiros, secretária adjunta de Saúde.Belo Horizonte optou por “estratificar” os grupos prioritários que têm direito à vacina. Portanto, o foco inicial estará nos 30 mil trabalhadores que dão expediente nas áreas de terapia intensiva — inclusive nas que não são destinadas exclusivamente aos pacientes infectados pelo coronavírus.

A vacinação será feita dentro dos hospitais. Como mostrou o Estado de Minas nesse domingo (17), o repasse será feito às unidades, que serão encarregadas de imunizar as equipes. Não haverá distinção entre casas de saúde públicas e privadas.

Posteriormente, haverá repasse a enfermeiros que atendem casos de COVID-19 e trabalhadores das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e do Samu também serão contemplados. Depois, conforme os lotes cheguem, a ideia é avançar a imunização aos outros grupos prioritários.



"A partir do momento que a gente for recebendo novas vacinas, colocaremos nosso plano em funcionamento de acordo com essa estratificação", disse Taciana.

Início em cerca de 24 horas

Taciana Malheiros reforçou que Belo Horizonte tem a estrutura necessária para dar início às imunizações, como seringas e agulhas. O planejamento prevê o começo da campanha cerca de 24 horas após o desembarque das doses.



"A gente recebendo as vacinas, faz a separação das doses e encaminha aos hospitais. Consequentemente, a vacinação se inicia nos hospitais considerando o público definido", afirmou.



Os profissionais responsáveis por aplicar as primeiras doses estão sendo treinados para fazer as aplicações.