COVID-19: Minas recebe as primeiras doses da vacina nesta segunda (18/1)

As primeiras doses do imunizante devem chegar ao aeroporto de Confins no final da tarde desta segunda-feira (18/1) (foto: Divulgação/Governo de São Paulo) voos regulares e de cargas pelo Brasil as doses da vacina contra a COVID-19. As primeiras cidades que vão receber o imunizante, por meio dos voos da empresa, são Belo Horizonte, Cuiabá, Vitória, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Luiz, Aracajú, Natal e Maceió com decolagens que partem do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A companhia aérea Azul começa, nesta segunda-feira (18/1), a transportar em seusregulares e de cargas pelo Brasil asdacontra a. As primeiras cidades que vão receber o imunizante, por meio dos voos da empresa, sãoCuiabá, Vitória, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Luiz, Aracajú, Natal e Maceió com decolagens que partem do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.





Ao todo, serão 2,7 milhões de doses transportadas para essas cidades. O voo com destino a Belo Horizonte (AD9921) sai de Guarulhos às 17h40 e tem previsão de chegada, no aeroporto internacional de Confins, às 18h50 desta segunda-feira.





A empresa havia anunciado em dezembro que estava à disposição das autoridades brasileiras para fazer o transporte das vacinas pelo país utilizando sua malha de voos existente e fretamentos, movimento que teve adesão também de outras empresas do setor.





“A Azul tem servido ao Brasil nos últimos 12 anos, trazendo serviços aéreos essenciais para mais de 100 cidades. Estamos muito animados em poder ajudar e apoiar o governo federal, em parceria com a VTCLOG, nessa crítica missão de distribuir vacinas em todo o território nacional. Junto com nossa empresa de logística, a Azul Cargo Express, temos a capacidade única de transportar vacinas com segurança e eficiência para cidades e comunidades em todo o país”, diz John Rodgerson, presidente da Azul.





Segundo Rodgerson, a companhia aérea vai continuar atendendo a todos os pedidos possíveis, tanto para o transporte de vacinas, como de insumos para o abastecimento das redes hospitalares, como foi feito com alguns voos nos últimos dias para Manaus.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz