COVID-19: Poços de Caldas passa de 100 mortes no dia de início da vacinação

Wilmara Pacete recebeu a primeira dose e aplicou a vacina na colega de trabalho Helena Alves (foto: Ascom/divulgação)

A cidade de, no Sul de Minas, ultrapassou as 100em decorrência dano dia em que iniciou o processo deem combate à doença. Duas servidoras do setor de vacinação há 25 anos foram as primeiras a receberam a dose dana cidade nesta quarta-feira (20/1).

O último boletim divulgado pela prefeitura incluiu dois óbitos e 86 casos novos. A cidade alcançou 3.525 pessoas infectadas, sendo 101 mortes pelo novo coronavírus.



Poços de Caldas recebeu o total de 2.568 doses da CoronaVac da Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre na manhã desta quarta.

“É com muita satisfação, que recebemos a vacina, pois significa o início de uma mudança marcante na história desta pandemia devastadora. Devemos preservar nossos compromissos e lembrar que é apenas o início de uma nova etapa. Gradualmente, todos estarão protegidos. Enquanto isso, não baixem a guarda, continuem seguindo as recomendações já preconizadas”, disse Mário Krugner, secretário de Saúde.

Duas técnicas em enfermagem com mais tempo de trabalho no Setor de Imunização, Helena Maria da Silva Alves, de 62 anos, e Wilmara Martins de Araújo Pacete, de 45, foram as primeiras a serem imunizadas na Policlínica Central da cidade. Wilmara recebeu a primeira dose e aplicou a vacina na colega de trabalho.

“É muito gratificante ser a primeira pessoa vacinada na cidade, ainda mais por trabalhar na imunização. Estou otimista e feliz por fazer parte deste ato simbólico”, exaltou Wilmara Martins.

As doses vão ser aplicadas em profissionais de saúde envolvidos diretamente no atendimento aos pacientes com COVID-19, e pessoas que residem em instituições de longa permanência (ILPI).

No período da tarde, funcionários do Hospital de Campanha serão vacinados pela equipe itinerante da Secretaria de Saúde. “É um momento extremamente feliz, todos nós estávamos esperando a chegada da vacina. Ressaltando que a população continue seguindo as medidas de proteção até que toda a população esteja imunizada”, alertou o prefeito Sérgio Azevedo.