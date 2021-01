COVID-19: técnica em enfermagem hipertensa e diabética é vacinada em Lavras

Técnica em enfermagem marca início da vacinação em Lavras (foto: Ascom/divulgação)

Uma técnica emhipertensa efoi a primeira pessoacontra aem, no Sul de Minas. Maria do Carmo, de 55 anos, recebeu a primeira dose da CoronaVac no auditório da prefeitura. O município recebeu 1.922 doses da, maior numero da regional.

A técnica em enfermagem Maria do Carmo Nunes Josué, de 55 anos, foi a primeira imunizada na cidade. Além de atuar na linha de frente em combate àno Posto de Saúde da Chacrinha, ela é hipertensa e diabética.“A emoção foi muito grande. Um presente de Deus e ainda porminha classe. Muito feliz por ser início do fim dessa pandemia. Mas ainda é o início, temos que manter o uso de máscara, higiene nas mãos e o distanciamento social”, ressaltou Maria do Carmo.Na sequência, a enfermeira Michele Carolina Faria, de 37 anos, e o médico Afonso Gonzaga Maciel, de 67, foramno auditório da prefeitura.Ao todo, Lavras recebeu 1.922 doses da CoronaVac. “Lavras agradece a preferência, pelo maior número de vacinas da regional macrosul. Esse é o momento de união para que a gente possa atender a nossa população, que está muito. Principalmente, os nossos empresários. Pedimos paciência, que tudo vai passar”, disse prefeita Jussara Menicucci (PSB).

De acordo com a prefeitura, o trabalho segue o Plano Nacional de Imunização (PNI). O primeiro lote de vacinas da CoronaVac será para os idosos asilados e os profissionais da linha pela equipe itinerante da prefeitura. A perspectiva é que a segunda dose esteja disponível nos próximos 15 dias.

“A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) segue trabalhando para isso, seguindo à risca o plano de vacinação para que tenhamos uma uniformidade e eficiência nessa campanha exitosa. Diante das circunstâncias conseguimos fazer uma campanha 100%”, afirmou Luiz Marcelo Cabral, secretário adjunto de saúde.