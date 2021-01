COVID-19: Pessoas do grupo prioritário recusam vacina em Coronel Fabriciano

Enquanto algumas pessoas resistem em tomar a vacina contra a COVID-19, outras recebem os vacinadores em casa para serem imunizadas (foto: PMCF/Divulgação) Coronel Fabriciano já imunizou 572 pessoas dos grupos prioritários contra a COVID-19. Mas nem todos que têm direito de receber a vacina quiseram ser imunizados – 23 pessoas que integram os grupos prioritários se recusaram a ser vacinados, alegando que estavam com medo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dejá imunizou 572 pessoas doscontra a COVID-19. Mas nem todos que têm direito de receber a vacina quiseram ser imunizados – 23 pessoasque integram os grupos prioritários sea ser, alegando que estavam com medo.





Idosos com mais de 75 anos e pacientes com doenças graves (cardiopatias congênitas, diabetes, problemas renais em tratamentos oncológicos) também estão no grupo prioritário.





A recusa em tomar a vacina por parte de algumas pessoas não foi detalhada pela SMS, que informou apenas que as 23 pessoas alegaram estar com medo, inseguros com o fato de a vacina contra a COVID-19 ter sido liberada em caráter emergencial pela Anvisa.

Apesar da resistência, a vacinação de idosos e doentes crônicos cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde prossegue, sendo feita em domicílio.



A iniciativa visa a garantir a segurança das pessoas de grupo de risco, evitando assim a exposição ao vírus.



Já os profissionais da linha de frente contra COVID-19 são vacinados no local de trabalho.