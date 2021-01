Comerciante de BH está revoltado com onda de assaltos

Ednardo Pereira Torres, dono do Xico da Kafua, no Bairro João Pinheiro, diz que na semana passada seu restaurante foi arrombado duas vezes (foto: Reprodução Google Maps) comerciantes de Belo Horizonte estão revoltados com os casos consecutivos de arrombamento e furto em seus estabelecimentos. Ednardo Pereira Torres, de 43 anos, proprietário do Xico da Kafua, no Bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte, diz que já perdeu as contas de quantas vezes foi roubado. "Somente na semana passada foram dois arrombamentos.” Osde Belo Horizonte estão revoltados com os casos consecutivos de arrombamento e furto em seus estabelecimentos. Ednardo Pereira Torres, de 43 anos, proprietário do Xico da Kafua, no Bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte, diz que já perdeu as contas de quantas vezes foi. "Somente na semana passada foram dois.”





Segundo Ednardo, a ficha do homem chama a atenção: 19 prisões pelo mesmo tipo de crime, desde 2012, sendo que pelos menos três vezes no Xico da Kafua.





“A Polícia Militar faz o seu trabalho, excepcional, por sinal. Mas aí, o ladrão é levado para a delegacia e acaba solto. Isso é um absurdo”, diz Ednardo, que fala que, desde o início da pandemia do novo coronavirus, sua receita, basicamente, "é para sustentar a bandidagem".



“Hoje, funciono em serviço de delivery, mas a receita que entra mal dá para pagar as contas e os funcionários, grande parte disso por causa dos arrombamentos e furtos dentro do restaurante. Ou seja, estou sustentando a bandidagem”, comenta.





No momento em que foi preso, na Avenida Itaú, o homem tinha em seu poder três pedras de crack, uma garrafa litrão de cerveja, uma mochila, uma blusa de moletom de cor branca, um alicate de pressão, uma faca e dois isqueiros.