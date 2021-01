Mulher desaparece após tentar salvar sobrinha que teria se afogado em MG

Mulher desapareceu no rio Capivari, próximo a ponte sobre a BR-265, em Lavras (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Umaestáapós seno rio Capivari, em, no Sul de Minas. A vítima teria pulado na água para tentar salvar a, de dois anos, que teria se afogado nesse domingo (24/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas retomaram na manhã desta segunda-feira (25/1). O caso aconteceu quando uma família estava à beira do rio Capivari, próximo a ponte sobre a BR-265, e uma criança de apenas dois anos caiu na água.

Os familiares teriam se desesperado e a mulher, de 25 anos, tia da criança, tentou ajudar. Testemunhas contaram aos militares que a mulher desapareceu ao pular na água e a criança foi salva por um homem que estava no local. A menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

“A criança foi salva pelo Sr. Wanderson Torres Alves, que estava em um rancho próximo aos banhistas, viu a movimentação e conseguiu salvar a criança”, afirma a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros mergulharam no local indicado pelos familiares, ainda na tarde de domingo (24/1), mas não encontraram a vítima.