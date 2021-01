Bombeiros localizam vítima de afogamento na Cachoeira da Fumaça

Equipe do 8º BBM foi acionada cerca de 30 vezes para resgatar vítimas de afogamentos na Cachoeira da Fumaça (foto: 8º BBM/Divulgação)

Um homem de 51 anos morreu vítima de afogamento na região conhecida como Cachoeira da Fumaça, situada no Rio Claro, em Nova Ponte, Triângulo Mineiro. Jesus Edgar Freitas é a primeira pessoa a perder a vida em 2021 no local, que é considerado pelas autoridades como perigoso para se banhar, por conta das fortes correntezas.



De acordo com o tenente coronel Anderson Passos, comandante do 8º BBM, Jesus Freitas foi localizado por equipe de mergulho, que utilizou técnicas de varredura circular, no final da tarde desta quarta-feira (06/01), aproximadamente 15 metros da área de camping, onde ele se afogou e a cerca de 5 metros de profundidade.

“Segundo informações de equipe do local, a vítima é prestador de serviço na fazenda/camping e, durante uma pausa das suas atividades, resolveu refrescar-se nas águas do Rio Claro. O afogamento foi presenciado por um funcionário do camping”, contou o comandante Passos.

Em 2020, segundo dados do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), quase 30 pessoas morreram afogadas nas águas da cachoeira. Número maior do que no ano de 2019, quando 21 afogamentos foram atendidos pelos bombeiros da Corporação.