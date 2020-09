Médico de Uberlândia desaparece nas águas da Cachoeira da Fumaça

Uma equipe de resgate do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) busca pelo médico Arthur Reis Alves Pereira, de 31 anos, de Uberlândia, que se afogou em uma piscina natural na Cachoeira da Fumaça, Nova Ponte (MG), Triângulo Mineiro, por volta das 15h dessa segunda-feira (7).

A equipe iniciava atendimento a uma mulher, de 51 anos, que havia sofrido queda e quebrado o braço, quando foi avisada por populares do desaparecimento do médico .





Conforme a assessoria de imprensa do 8º BBM, a guarnição de salvamento iniciou as buscas ao médico no final da tarde de segunda-feira (7), sendo que, ao escurecer, os trabalhos foram paralisados. As buscas foram reiniciadas no início da manhã desta terça-feira (8), às 5h.





Testemunhas contaram que o médico desapareceu enquanto nadava em uma piscina natural, com um grupo de amigos, na parte baixa da cachoeira, ou seja, mesmo local, onde os bombeiros socorreram a mulher.



Devido ao difícil acesso ao local, o resgate da mulher precisou ser feito com o helicóptero Arcanjo 06, da equipe de Uberaba. Em seguida, ela foi encaminhada pelo helicóptero até o UTC (Uberaba Tênis Clube) e, posteriormente, levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).





Local das buscas é de difícil acesso





Cinco bombeiros da equipe de mergulho mergulho do 8º BBM participam da ação. Os bombeiros contam que o difícil acesso ao local e a natureza perigosa das buscas tornam o trabalho mais lento, sendo que, primeiramente, foram feitas buscas na área onde o homem desapareceu e, posteriormente, seriam iniciados os trabalhos em correnteza abaixo. Para não correr riscos nos mergulhos, os militares envolvidos precisam do auxílio de cordas.