Após sete horas de resgate, bombeiros conseguem retirar búfalo de cisterna em Ribeirão das Neves

(foto: Bombeiros/Divulgação) búfalo que caiu em uma cisterna em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O salvamento durou cerca de sete horas. Um trabalho inesperado e de peso. Bombeiros foram acionadas nesse domingo (9), para realizar o resgate de umque caiu em umaem Ribeirão das Neves, na Grande BH. O salvamento durou cerca de sete horas.









Após cerca de sete horas de resgate a retroescavadeira abriu espaço e as equipes conseguiram acessar o animal que foi retirado pelas equipes e entregue aos cuidados do proprietário.





De acordo com a dona da propriedade onde o animal se acidentou, o búfalo pode ter escapado ou se perdido dos limites do imóvel vizinho indo parar no seu quintal. Também de acordo com ela, a fossa estava coberta, porém o grande peso do animal pode ter rompido a tampa que a fechava.



Os militares não conseguiram precisar quanto tempo o animal pode ter ficado dentro da cisterna, mas uma criança da casa viu que o local estava destampado desde a última quinta-feira, o que pode indicar que o animal já estaria alí há dias.