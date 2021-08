Capivara ferida é resgatada na orla da Lagoa da Pampulha

Capivara ferida na orla da Lagoa da Pampulha (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução) Bombeiros (CBMMG) resgatou uma capivara ferida na Lagoa da Pampulha, na noite de terça (10/8), por volta das 18h. Segundo os militares, o animal foi levado ao Hospital Veterinário com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu na manhã desta quarta (11/8). O Corpo de(CBMMG)umaferida na Lagoa da, na noite de terça (10/8), por volta das 18h. Segundo os militares, o animal foi levado ao Hospital Veterinário com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu na manhã desta quarta (11/8).

Veterinários voluntários acompanharam a operação e medicaram o animal assim que ele foi capturado pelos bombeiros.

De acordo com o sargento Ronaldo, que esteve no resgate, uma senhora filmou o animal ferido na lagoa e acionou os bombeiros. Chegando ao local, a senhora mostrou o vídeo com imagens do animal debilitado caminhando pela orla da lagoa.

Os militares confirmaram a morte da capivara no Grupo de Resgate Animal, na manhã desta quarta (11/8) após sofrer duas paradas cardíacas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.