Resgate de burro dá trabalho aos bombeiros em Bom Despacho

A queda de um burro em um barranco, no Bairro Ana Rosa, em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas, movimentou os bombeiros da cidade. O local, de difícil acesso, se transformou num desafio para o resgate.

Quando os bombeiros chegaram ao local, tomaram conhecimento de que o animal havia caído de uma ribanceira e estava atolado no sopé. Além do mais, o proprietário do burro disse que suspeitava de que o animal tinha sido picado por uma cobra, que têm aparecido com frequência na região.