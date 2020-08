Briga entre vizinhos que envolveu policial civil termina em morte no Bairro Buritis

Briga e homicídio aconteceram em prédio da Rua Maria Heilbuth Surett (foto: Reprodução/Google Street View) Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), um policial civil envolvido na ocorrência é o principal suspeito de matar um jovem, de 22 anos, a facadas. Uma briga entre vizinhos terminou em morte na madrugada desta segunda-feira no, na Região Oeste de. Segundo a), umenvolvido na ocorrência é o principal suspeito de matar um, de 22 anos, a facadas.









O jovem, que também é morador do local, estava acompanhado da namorada. Ele tentava entrar no edifício, mas teve problemas para abrir o portão. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a vítima chegou a tentar usar um extintor de incêndio para entrar no prédio.





Segundo o policial, o cidadão estava alterado e uma luta corporal entre eles começou. Alguns carros estacionados no local chegaram a ficar danificados devido a luta entre os dois.





Depois da primeira briga, eles teriam novamente se desentendido. Segundo a PM, o policial civil golpeou o jovem com uma faca depois que ele voltou para buscar um objeto esquecido dentro do veículo do motorista por aplicativo que o levou para casa.





Com o jovem, a PM encontrou porções de maconha e haxixe. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas morreu. O agente foi detido e encaminhado para uma delegacia próxima, onde prestará depoimento.