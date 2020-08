Casal morre e idoso fica ferido em emboscada na saída de presídio em Ribeirão das Neves

Foto ilustrativa - Presídio José Maria Alkmin, em Neves (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 07/04/2012)

Em pleno Dia dos Pais, um ex-detento de 23 anos, a mulher dele, de 19, e o pai, de 89, foram baleados durante emboscada nas proximidades do presídio José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves. O casal morreu na hora; o idoso passa bem. A suspeita é que a motivação do crime seja acerto de contas.









O idoso foi baleado nas costas e, mesmo assim, conseguiu seguir rumo ao Hospital Municipal São Judas Tadeu, ainda em Neves, onde recebeu atendimento médico e foi liberado, sem risco de vida. O filho e a nora dele, entretanto, morreram ainda no banco de trás do veículo.

Local do crime (foto: Reprodução/Google Street View)

O idoso informou aos policiais que o filho tinha envolvimento com tráfico de drogas e que era constantemente ameaçado de morte. Apesar disso, não soube informar nenhum nome que pudesse contribuir para as investigações.





Durante a perícia, populares que pediram anonimato entregaram aos policiais 37 estojos calibre 9mm e confirmaram que se trata de um material desovado pelos ocupantes do veículo de onde partiram os disparos. No local do crime, ainda foram apreendidos seis projéteis. As investigações também dão conta que o automóvel era ocupado por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen