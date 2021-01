Com 17 mortes registradas por afogamento em MG, bombeiros alertam população

Comparado ao ano de 2019, houve um aumento de 18% nas mortes por afogamento no estado (foto: Divulgação/CBMMG) regiões paradisíacas que atraem muitos mineiros e turistas nesta temporada de férias e verão. Os pontos de encontro são as cachoeiras e rios que proporcionam diversão e aventura. Porém, esses locais escondem perigos e, se não houver atenção, descanso e tranquilidade podem se transformar em tragédia. Minas Gerais abrigaque atraem muitos mineiros e turistas nesta temporada de férias e verão. Os pontos de encontro são asque proporcionam diversão e aventura. Porém, esses locais escondeme, se não houver atenção, descanso e tranquilidade podem se transformar em tragédia.





Os afogamentos lideram a lista de ocorrências do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e, por isso, é necessário se atentar aos riscos e observar se o local onde você está é ou não permitido nadar. Há outros acidentes comuns como as quedas.





O CBMMG disponibiliza uma série de normas de segurança a fim de orientar a população e evitar tragédias. No entanto, a irresponsabilidade e a falta de cuidado provocam acidentes, muitos deles com mortes. Só nos três primeiros dias deste ano, 17 pessoas morreram em afogamentos no estado.









ESTATÍSTICAS





De acordo com o Corpo de Bombeiros, 333 pessoas morreram afogadas em cachoeiras, rios e lagos de Minas Gerais no ano passado. Comparado ao ano de 2019, houve um aumento de 18% nas mortes por afogamento no estado.





De 2018 para cá, é evidente o crescimento dessas ocorrências e o aumento das mortes. Diante disso, o CBMMG alerta a população para que o cuidado seja redobrado nas áreas de água, principalmente nesta época do ano onde a procura por esse tipo de lazer é grande, pelo fato de muitos banhistas estarem de férias.





CUIDADO





Segundo as estatísticas do CBMMG, é no mês de janeiro que esses acidentes acontecem com mais frequência, seguido de dezembro. Neste período, há um crescimento de 30% nas fatalidades em relação com outros meses do ano.





As 17 mortes já registradas neste mês representam mais da metade das mortes ocorridas em janeiro de 2020.





Algumas dicas importantes, dadas pelo CBMMG, são capazes de evitar tragédias durante os passeios nas regiões banhadas por rios e cachoeiras.









ESCOLHA SEGURA









Antes de sair de casa, escolha um local seguro. Se possível, dê preferência para locais onde há presença de bombeiros militares e/ou salva-vidas.





Lagos e rios são os locais em que mais ocorrem afogamentos em Minas Gerais.

Algumas características específicas desses locais aumentam as chances de afogamento, como águas turvas e escurecidas, que podem oferecer perigos.





Ao nadar, é preciso estar atento e tomar cuidado com objetos que possam estar na água. Nas cachoeiras, as pedras podem ser escorregadias e esses locais devem ser evitados.





A irresponsabilidade e a falta de cuidado provocam acidentes, muitos deles com mortes (foto: Divulgação/CBMMG)



APOIO EM MG









A escolha de locais supervisionados pelo Corpo de Bombeiros se deve ao fato de que, caso aconteça algum acidente, eles estão preparados para prestarem socorro.





Durante os treinamentos, os militares aprendem técnicas de resgate e abordagem a vítimas de afogamento, utilizando equipamentos específicos como nadadeiras, máscaras, snorkel, life belt, boias e cordas de salvamento aquático.





As técnicas abordadas podem variar de acordo com os materiais usados e com o número de bombeiros na ocorrência, visto que o resgate pode ser feito individualmente ou em duplas.





Os bombeiros também contam com o apoio de barcos, lanchas e jet-skis para aumentar a área de atuação e proporcionar um atendimento preciso e rápido aos banhistas.





Ao avistar uma pessoa se afogando, ligue 193 imediatamente. Nunca tente realizar o salvamento se não tiver experiência. No máximo ofereça um objeto flutuante para que a vítima possa se apoiar.









DICAS









A seguir, confira as principais dicas de segurança:

Nunca nade sozinho;

Crianças só devem nadar sob supervisão de um adulto;

Não entre na água após ingerir bebidas alcoólicas, pois o álcool afeta os sentidos dos banhistas;

Não entre na água em locais que você não conheça. Antes disso, descubra características do local, como profundidade e força da correnteza;

Nunca ultrapasse faixas e placas de avisos de perigo. Sempre fique atento à sinalização de segurança do local;

Não entre na água após refeições pesadas por causa do risco de cãibras;

Não salte de locais elevados para dentro da água e nem mergulhe de cabeça, pois a água pode esconder tocos de madeira, pedras e objetos pontiagudos;

Evite brincadeiras de mau gosto, como: "caldos", "trotes" ou "saltos";

Não se afaste da margem;

Se começar a chover e relampejar, saia da água;

Nunca nade perto de embarcações, por causa do risco de ser atingindo por elas;

Em caso de afogamento, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar (193);

Sempre procure nadar em locais onde há a presença do Corpo de Bombeiros Militar ou guarda-vidas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira