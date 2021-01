Capitólio: terceiro dia de buscas por vítima desaparecida em cabeça d'água

Pelo menos, uma vítima ainda segue desaparecida em Capitólio (foto: CBMMG/divulgação)

O Corpo desegue no terceiro dia depor uma vítimadurante uma cabeça d’água no último sábado (02/01), em Capitólio , no Sul de Minas. Os militares procuram por Jardian Resende Correa, de 23 anos, morador de Oliveira, no Centro-Oeste do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesse domingo (03/01) a busca aconteceu em pontos indicados por testemunhas na rodovia MG 050, na altura do quilômetro 314. “No deságue em dois poços, cascatinhas ou quedas d’água, e em uma das áreas de cânion específica”, explicou um dos militares.Os trabalhos desse domingo envolveram seis militares e duas. As buscas foram encerradas por volta de 18h devido ao risco de nova cabeça d'água no local. A equipe também fez um voodurante a manhã, mas sem sucesso. Os militares retornaram para o local nesta segunda-feira (04/01), por volta de 7h.

“A priori só temos um desaparecido, inclusive reclamado pela família”, afirma o comunicado dos bombeiros.

Segundo a corporação, dois corpos já foram resgatados: um boiando no Lago de Furnas e outro em um local de difícil acesso. As vítimas são Helen Cristina e Elayla Chagas, ambas moradoras de Oliveira. Os corpos foram enterrados no fim da tarde desse domingo, no Cemitério Municipal da cidade.

A funerária responsável pelo sepultamento informou que Jardian, que segue desaparecido, é irmão de Elayla Chagas.



O caso

Vítimas são de Oliveira, no Centro-Oeste do Estado (foto: Prefeitura de Oliveira/divulgação)

A Prefeitura de Oliveira decretouoficial de três dias pela morte de seus habitantes em Capitólio, durante cabeça d'água. Cerca de 20 pessoas foram atingidas pela força das águas por volta das 14h20 nesse sábado. O acidente aconteceu depois das fortes chuvas na parte superior do Rio Capivara, localizado no Eco Parque de Capitólio.

Segundo os militares, a região atingida é conhecida por Cascatinha. Além das duas mortes e do jovem desaparecido, 16 pessoas foram resgatadas.