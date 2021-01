Homem morre ao tentar fazer 'selfie' em cachoeira em Bom Despacho

Corpo de Bombeiros encontrou o corpo nesta sexta-feira (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um homem de 52 anos morreu ao tentar tirar umaem umano Rio Lambari, em, no Centro-Oeste de Minas. A vítima foi identificada como G. D. S. e é natural da cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Na tarde de quarta-feira (6/1), os bombeiros foram acionados a comparecer à cachoeira Troia no Rio Lambari, onde o homem havia se afogado.Segundo informações da esposa da vítima, ao tentar tirar uma “” na parte alta da cachoeira, ele teria perdido o equilíbrio e caído nasdo rio.A equipe realizou trabalho de buscas na região e fez uma busca por cerca de 10 quilômetros rio abaixo. Os militares prosseguiram nas buscas durante todo o dia de ontem (7/1) e hoje (8/1).Nesta tarde, por volta das 14h30, os militares conseguiram localizar o corpo.Em 2019, dois homens morreram afogados, na Cachoeira da Farofa , nado, em Santana do Riacho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao tentarem tirar uma 'selfie'. À época, os bombeiros alertaram para o risco de selfies à beira de cachoeiras.