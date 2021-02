Homem morre eletrocutado ao tentar apanhar abacates em Uberlândia

Médicos tentaram reanimar vítima por 40 minutos (foto: Reprodução/Redes Sociais) morreu eletrocutado neste domingo (8/2) ao tentar apanhar abacates em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Além do choque, ele caiu de uma altura de quase três metros no acidente. A morte aconteceu no Bairro Jardim Ipanema, na zona leste da cidade. Um homem de 32 anosneste domingo (8/2) ao tentarem, no Triângulo Mineiro. Além do choque, eleno acidente. A morte aconteceu no Bairro Jardim Ipanema, na zona leste da cidade.





haste metálica para tentar apanhar as frutas. Foi durante a tentativa que ele encostou na rede elétrica da rua e tomou uma descarga de energia. Em seguida, ele caiu do local em que havia subido, batendo de cabeça no chão.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a José Erisvan Barroso da Silva subiu em uma marquise em casa e ainda precisou usar umapara tentar apanhar as frutas. Foi durante a tentativa que ele encostou na rede elétrica da rua e tomou uma descarga de energia. Em seguida, ele caiu do local em que havia subido, batendo de cabeça no chão.





Quando os bombeiros foram chamados, o homem estava em parada cardiorrespiratória e durante o atendimento ainda foi constatado um traumatismo craniano, o que dificultou o salvamento.





Os militares e a equipe médica do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate) tentaram reanimar o homem por cerca de 40 minutos ainda no local do acidente. Não houve tempo nem condições de encaminha-lo até uma unidade de saúde no município.