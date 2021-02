Bombeiros usam retroescavadeira para resgatar cavalo, em Ribeirão das Neves

O cavalo foi encontrado muito debilitado, mas sem ferimentos. Depois de alimentado, foi solto (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Por volta de 11h30 desta sexta-feira (5/2), no Vale das Acácias, em, Grande BH, os bombeiros foram chamados para salvar um, que tinha caído numa vala. O resgate não foi fácil – foi necessário uma retroescavadeira para retirar o animal, que estava muito debilitado.Segundo os militares, o animal já devia estar caído dentro do buraco por alguns dias, mas só foi percebido por populares no final da manhã desta sexta.Os bombeiros usaram cordas e uma retroescavadeira para retirá-lo da vala. O animal estava bastante desidratado, porém, sem lesões aparentes.Ele foi alimentado e solto, tão logo melhorou.

Cobra em Araxá

Em Araxá, foi uma cobra, filhote de cascavel – as regiões do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro registraram muitas ocorrências envolvendo o réptil nos últimos dias –, que exigiu ação do Corpo de Bombeiros.



A cobra foi encontrada numa rua, na divisa dos bairros Veredas da Cidade e Portal Veredas, por um homem que fazia a capina de um lote.



Ele disse ter visto o animal saindo do mato, arrastando-se para a rua, e chamou os bombeiros. O bicho foi capturado e solto numa mata.