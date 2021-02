Homem sobrevive após queda em despenhadeiro, no Sul de MG

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Há quem acredite que milagres acontecem. Um homem, passageiro de umquena BR-267, próximo a Varginha, no Sul de Minas, praticamente nasceu de novo. Quando o caminhão tombou, ele foi atirado pela janela e caiu de um altura de quatro metros, numaO homem sobreviveu e foi resgatado com ferimentos leves, mas mostrava-se um pouco confuso.Segundo o Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (BO), que esteve no local para fazer o resgate da vítima, era noite de quinta-feira quando o caminhão, que estava descarregado, ao se aproximar de uma ponte, foi fechado por um automóvel de passeio.O motorista do caminhão perdeu o controle e bateu na barra de proteção da ponte. O causador do acidente fugiu sem prestar socorro.A vítima, que estava de carona, foi jogada para fora da cabine durante o capotamento. O caminhão, por sua vez, ficou preso na barra de proteção, e o motorista nada sofreu.Ao chegarem ao local, os bombeiros desceram a ribanceira com a ajuda de cordas e fizeram o resgate.O homem foi socorrido peloe levado para o Hospital do Pronto-Socorro de Varginha, onde ficou internado até que melhorasse da confusão mental. Mas não corria risco de morte.