Homem é preso por maus-tratos e duas cadelas são resgatadas em Contagem

Os casos de maus-tratos a animais domésticos têm aumentado nesses tempos de pandemia. Nesta semana, mais um deles foi esclarecido pela Polícia Civil, que resgatou duas cadelas, da raça pitbull, que estavam vivendo em condições insalubres, no quintal de uma casa, em Contagem. Um homem, de 30 anos, foi preso e será indiciado por crime de maus-tratos a animais.









Segundo o delegado Pedro Henrique Batista Vieira, as investigações tiveram início depois do recebimento de uma denúncia feita pela Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo a representante do órgão, um vídeo estava circulando nas redes sociais, mostrando um homem enforcando um cachorro pela coleira, gerando sofrimento ao animal.





“A partir daí, nós começamos a monitorar a residência; uma equipe se deslocou ao local. No primeiro momento, os cães, em razão da repercussão desse vídeo, foram retirados pelo proprietário e encaminhados para outro local. Nós monitoramos a residência e, concomitantemente, instruímos o procedimento e representamos pela autorização judicial para busca e apreensão”, diz o delegado.





Tão logo foi identificado que os animais estavam de volta ao imóvel, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para fazer o resgate dos animais de forma segura. Os cães foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses e, posteriormente, levados a uma instituição de apoio e cuidado ao animal. Eles serão colocados para adoção.





“Tratando-se de crimes de maus-tratos contra cães e gatos, a pena passou de três meses a um ano, para dois a cinco anos de prisão”, afirma o delegado. Denúncias para esse tipo de crime podem ser feitas, de maneira anônima, pelo telefone 181.