Médico alerta: 'Tratamento contra o câncer não pode parar com a pandemia'

O médico Luciano Viana disse que o câncer não é uma sentença de morte, mas requer diagnóstico e tratamento, mesmo durante o período da pandemia do novo coronavírus (foto: FSFX/Divulgação ) câncer durante a pandemia do novo coronavírus. Em Ipatinga, no Leste de Minas, a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha manteve os atendimentos durante a pandemia. O Dia Mundial do Câncer, lembrado na quinta-feira (4/2), acendeu os debates acerca do tratamento contra odurante a pandemia do novo coronavírus. Em, no Leste de Minas, a Unidade de Oncologia domanteve os atendimentos durante a pandemia.









O médico coordenador dessa unidade, Luciano Viana, tem alertado aos pacientes oncológicos para dar continuidade aos tratamentos. “O receio da contaminação não deve ser motivo para atrasar diagnósticos, cirurgias, tratamentos e demais cuidados na rotina de quem tem câncer”, disse.





Ele explicou que a maioria dos tumores, se diagnosticados precocemente, tem grande chance de cura. “A doença não é uma sentença de morte. Atualmente, os tratamentos estão cada vez mais avançados, permitindo uma melhor qualidade de vida dos pacientes”, comentou.





“Desde o início da pandemia, temos mantido o compromisso de monitorar nossos pacientes oncológicos, porque sabemos da importância de dar continuidade ao tratamento. A postergação de um exame oncológico pode ser fator decisivo entre a cura e o óbito. A prevenção, informação e o acesso ao tratamento continuam sendo os principais aliados para se combater um câncer”, disse o médico.

Referência regional

A Unidade de Oncologia do HMC, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), é referência para 67 municípios do leste de Minas Gerais e para uma população de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes. Mais de 80% dos atendimentos são dedicados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).





Mesmo em pandemia, os tratamentos do Centro de Pesquisa do Hospital Márcio Cunha tiveram continuidade e têm ajudado muitos pacientes com tumores em estágio avançado a ter maior qualidade de vida e até uma remissão completa da doença.

Criado em 2017, o Centro de Pesquisa tem desenvolvido protocolos em cirurgias, radioterapias e novos medicamentos na área oncológica, entre outras especialidades médicas. Atualmente são 12 estudos clínicos em andamento, alguns em fase de recrutamento e outros com pacientes já tratados em acompanhamento.