COVID-19: Servidores públicos de Timóteo vão trabalhar durante o carnaval

Timóteo não terá pontos de aglomeração durante o Carnaval 2021, que terá todos dos dias de muito trabalho para os servidores municipais e comerciários (foto: Divulgação PMT)









O cancelamento do ponto facultativo que há anos era decretado no período carnavalesco, segundo Simone Araújo, tem como objetivo desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomerações capazes de provocar o aumento do contágiospelo novo coronavírus.





“Essa decisão levou em conta a análise da situação de saúde pública no município diante do agravamento e aumento de casos de COVID-19 e também diante das orientações de outras entidades e de medidas semelhantes adotadas em outros municípios”, disse Simone Araújo.





A secretária reforçou que o momento é de redobrar os cuidados e de ter muita paciência, “uma vez que já existe uma vacina e, em breve, toda a população estará imunizada contra o novo coronavírus”.

Osdevão trabalhar durante o feriado de carnaval. A prefeitura publicou, nessa quarta-feira (3/2), o Decreto nº 5.392 que revoga o ponto facultativo aos servidores públicos municipais, referente ao. Com essa decisão, todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta terão expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.