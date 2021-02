Caminhão que transportava diesel tomba e óleo atinge manancial no Sul de MG

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um manancial deque atende às cidades de Candeias e Campo Belo foi contaminado na manhã desta sexta-feira (5/2), quando um caminhão que transportava óleocapotou no quilômetro 551 da BR-354, com a carga vazando para dentro de umO acidente ocorreu às 8h e o motorista ficou ferido e foi socorrido peloDevido ao vazamento de óleo diesel, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte e também com a Prefeitura de Campo Belo, que disponibilizou um caminhão-pipa para apoio no local.Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) dee da Copasa de Candeias compareceram ao local para tentar evitar a possível contaminação do manancial, o que poderá comprometer a captação de água.A avaliação inicial dos dois órgãos foi de que onão seria comprometido, no entanto, está sendo feito um acompanhamento cuidadoso do caso.