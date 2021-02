PM e bombeiros procuram idoso que fugiu de asilo em Estrela do Sul

Segundo informações, o idoso tem problemas de Alzheimer em estágio avançado e hipertensão arterial. Para as buscas, bombeiros e policiais contam com a ajuda de cães farejadores.

Participam das buscas uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Araguari, e uma equipe do canil do Corpo de Bombeiros Militar de Uberlândia, além do efetivo de quatro militares de Uberlândia. Nesta quinta-feira (4/2), as buscas receberam a ajuda do helicóptero Pitomba, e de mais dois cães, do Canil do 5º BBM.